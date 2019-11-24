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عبد الحليم قنديل يفتح النار على مفيد فوزي: كاتب تسالي

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أكد الكاتب الصحفى عبد الحليم قنديل، أن الإعلامي  والكاتب الصحفي مفيد فوزي يعتبر نفسه تاريخ الصحافه المصرية، مؤكدا ان فوزي ينتمي الى سلك كتاب الخواطر أوالتسالي .
وأوضح قديل خلال حواره عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن كل اهتمام مفيد فوزي ضربات صحفية كبري مثل اخبار الفنانين "اللي اطلقت واللي تزوجت "واشياء من هذا القيبل او استعارة نذار قباني في بعض كلماته .
ولفت قنديل إلى أن إذا انضم مفيد فوزي إلى الطالبين بحريات اوسع للاعلام وتحصين الاعلام المصري  وتحصين المصريين باعلام حقيقي بمعتى الكلمة فهذا لا غبار عليه. 


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