الأهلي يستعين بتركي آل الشيخ لإنقاذ صفقة "نجم أفريقيا"

24 نوفمبر 2019 - 05:39 ص

كشف الإعلامي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج "نجم الجماهير" - عن تحركات يجريها النادي الأهلي للحفاظ على نجمه رمضان صبحي بعد تألقه مع المنتخب الأوليمبي.



وقال "زكي" في برنامجه إن رمضان صبحي الذي حصد جائزة أفضل لاعب في أفريقيا تحت 23 سنة كان لديه رغبة أكيدة في العودة للنادي الأهلي وبناء عليه تواصل الأهلي مع مسئولي هدرسفيلد الإنجليزي لإتمام التعاقد لكن الأخير طلب 7 مليون استرليني وهو مبلغ كبير.



وأشار إلى أن الأهلي كان يحاول تخفيض المبلغ للحصول على خدمات اللاعب لكن حدث متغير كبير وهو تألق اللاعب في بطولة أفريقيا مع المنتخب الأوليمبي مما رفع سعره بشكل كبير .



وأكد أن بعض مسؤولي الأندية الأوروبية الكبرى تابعوا رمضان وبعض تلك الأندية قد تحاول التعاقد معه خلال الفترة المقبلة بمبالغ قد تصل إلى 12 أو 15 مليون استرليني وهو ما يصعب المهمة على النادي الأهلي بقوة.



وقال "زكي" أنه تواصل مع بعض المسئولين بالأهلي الذين أكدوا أن رمضان مستمر مع الأهلي حتى نهاية الموسم حسبما ينص العقد المبرم بينهما .



وتابع: إذا ظل رمضان متمسكا بعدها بالنادي الأهلي فإن الأهلي سوف يفعل كل شيء للإبقاء عليه ، ومن ضمنها قد يتم الاستعانة بالمستشار تركي آل الشيخ لإنقاذ هذه الصفقة من الفشل ، أما لو رغب رمضان في الاحتراف الخارجي فحينها سيكون لدى الأهلي البديل وهو محمود عبد المنعم كهربا.



