الباز: أرجو الإفراج عن شقيقيّ معتز مطر لو لم يكن ضدهما شيء

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معتز مطر

محمد الباز

أسرة معتز مطر

طالب الإعلامي محمد الباز - مقدم برنامج "90 دقيقة" - بإعادة النظر في مصير "مهند" و "معصتم" أشقاء الإعلامي الهارب معتز مطر.

وقال "الباز" في برنامجه "90 دقيقة" : أرجو النظر في هذه القضية ، فنحن أجدع من معتز مطر ولا نتاجر بمثل هذه القضايا .. لو كانت هناك أدلة ضد شقيقي معتز مطر فليأخذ العدل مجراه .. وكما سمعت من زوجتي شقيقيه أن الأسرة تثق في القضاء المصري ولا تمانع في حبسهم إذا ثبت ضدهم شيء.

وأضاف: إذا أثبتت التحريات عدم تورطهم في شيء فأرجو الإفراج عنهم ، وهذه رسالة أن الكثير من هؤلاء الهاربين لا ترضى أسرهم عما يفعلوه ولا يتفقوا معهم في تصرفاتهم.

و شنت ريم سمير - زوجة مهند مطر شقيق الإعلامي الهارب معتز مطر - هجوما شرسا على الأخير مؤكدة أنه تسبب في خراب بيتها.

وقالت "ريم" في لقاء مع برنامج "90 دقيقة" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز إن زوجها "مهند" ليس له أي علاقة بتصرفات "معتز" ولا بالأفكار التي يروجها ، مؤكدة أنها تزوجت من شقيقه عام 2013 ولم يُتح لها أن تتعامل معه من قريب أو من بعيد.

وأضافت: "أحب أوجه له رسالة وأقوله أنت خربت بيتي وخربت بيت ناس كتير ، و ربنا يسامحك .. وإخواتك مش مسامحينك .. واحنا مش مسامحينك .. وبنت أخوك الصغيرة اللي مفتقدة أبوها ومش بتشوفه مش مسامحاك".

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