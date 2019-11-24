الخطيب يعلن عبر قناة الأهلي إتمام "صفقة القرن" رسميا

24 نوفمبر 2019 - 07:15 ص

أعلن الكاتب الصحفي إيهاب الخطيب إتمام الأهلي لما أسماه "صفقة القرن" ، مؤكدًا أن الإعلان الرسمي سوف يتم خلال أيام .



وقال "الخطيب" في لقاء مع قناة الأهلي الرسمية : أولا هذا الكلام أقوله على مسئوليتي الصحفية كشخص ولا أتحدث فيه باسم قناة الأهلي .



وأضاف: الأهلي لا يملك في يناير سوى مكانين للاستبدال ، وبالتالي لا يستطيع سوى ضع 2 من اللاعبين فقط ، وبناء عليه أقول إن إحدى هاتين الصفقتين هي ما يسميه الناس (صفقة القرن) وأؤكد لكم على مسئوليتي أن هذه الصفقة تمت بالفعل وأنهاها النادي الأهلي ويتبقى الإعلان الرسمي .



وتابع: الصفقة الأخرى تخص مهاجم أفريقي ، والأهلي لديه 3 أسماء أمامه وسوف تجتمع لجنة التخطيط مع الكابتن الخطيب ورينيه فايلر لإتمام التعاقد مع أحدهما.



وكانت مصادر صحفية سربت أن الأهلي أنهى تعاقده بالفعل مع محمود عبد المنعم "كهربا" نجم الزمالك السابق .



