انتقادات قاسية تطال " إيفانكا ترامب".. بسبب هذا الخطأ

24 نوفمبر 2019 - 09:43 ص

تعرضت إيفانكا ترامب نجلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموجة من الانتقادات، عقب تدوينة غردت بها عن عزل والدها .

وكتبت إيفانكا على حسابها في تويتر: " من المحتمل أن يتسم تراجع الأخلاق العامة في الولايات المتحدة بإساءة استخدام سلطة المساءلة كوسيلة لسحق الخصوم السياسيين أو طردهم من مناصبهم".

وأوضحت أن التدوينة هي اقتباس من كلمات المؤرخ الفرنسي ألكسيس دي توكفيل، حيث اعترض رد مؤرخون على تدوينتها التي نشرتها بالقول: " ليست صحيحة، وأنها اقتباس مزيف".

يذكر أن إيفانكا كانت قد علقت في وقت سابق :" إن إجراءات عزل والدها هي محاولة للانقلاب على نتائج الانتخابات".