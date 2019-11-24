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الشيخ خليفة شقيق أمير قطر

شقيق أمير قطر يزور جزيرة "أبو موسى" المحتلة من إيران

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الشيخ خليفة شقيق أمير قطر

علي محمود

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زار شقيق أمير قطر، الشيخ خليفة بن حمد، جزيرة "أبو موسى"، وهي واحدة من الجزر الثلاث المتنازع عليها بين الإمارات وإيران منذ عام 1971؛ بحسب موقع "آخرين خبر" الإيراني.

وذكر الموقع أن شقيق أمير قطر سافر إلى جزيرة أبو موسى لصيد الطيور، وأنه نشر صورًا على موقع "إنستجرام" عن تواجده في إيران.

يذكر أنه في 30 نوفمبر عام 1971، أقدمت إيران على احتلال الجزر الإماراتية الثلاث؛ طنب الكبرى, طنب الصغرى اللتان تتبعان إمارة رأس الخيمة، و"أبو موسى" التي تتبع إمارة الشارقة. قبل أيام من استقلال الإمارات العربية المتحدة في 2 ديسمبر 1971, حيث نالت استقلالها من الحماية البريطانية.

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