  • الأحد 24 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:55 ص
بحث متقدم
الهلال

بث مباشر لنهائى دورى أبطال آسيا

ارشيف

«سيلفى» يتسبب فى تصادم طائرتين أمريكيتين

الملك سلمان والأمير تميم

مستشار بن زايد: إنهاء الخلاف الخليجي قرار استراتيجي لا رجعة فيه

ارشيف

تفاصيل صادمة.. فيديو يوثق لحظة اعتقال طفل فلسطيني

مقتل طفل بجازان

جريمة بشعة هزّت السعودية.. مقتل طفل على يد خطيب شقيقته

البابا فرانسيس خلال كلمته

بابا الفاتيكان يوجه رسالة للعالم من هذا المكان

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

الهلال

الموعد والقنوات الناقلة لنهائي أبطال آسيا

الشيخ خليفة شقيق أمير قطر

شقيق أمير قطر يزور جزيرة "أبو موسى" المحتلة من إيران

عود راشد الماجد

تركى آل الشيخ يفجر مفاجأة عن سعر عود "راشد الماجد"

بابا الفاتيكان يوجه رسالة للعالم من هذا المكان

الحياة السياسية

البابا فرانسيس خلال كلمته
البابا فرانسيس خلال كلمته

علي محمود

أخبار متعلقة
#

رسالة مؤثرة من "قيس سعيد" لحكام العرب: جرّبوا هذا الأمر

#

أول رسالة رسمية من إيران للسعودية..هذا مضمونها

#

بن سلمان يتلقى رسالة تحذير من صندوق النقد هذا نصها

#

الملك سلمان وولي عهده يوجهان رسالة إلي "أردوغان".. هذا نصها

السلاح النووى

بابا الفاتيكان

البابا فرنسيس

ناجازاكي

زيارة اليابان

أكد بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، أنه من الممكن والضروري جعل العالم خاليًا من السلاح النووي، وأن السلم الدولي الحقيقي والدائم لا يمكن أن يقوم على توازن القوة العسكرية، بل على الثقة المتبادلة.

وقال البابا فرنسيس، في كلمة ألقاها، صباح اليوم الأحد في الحديقة العامة قرب النصب التذكاري في مدينة ناجازاكي اليابانية؛ حيث ألقيت القنبلة الذرية عام 1945، إن هذا المكان "يشكل شاهدًا على النتائج الكارثية الإنسانية والبيئية لأي هجوم نووي" و"يجعلنا ندرك بشكل أفضل الأهوال التي يمكن أن يلحقها البشر ببعضهم البعض".

وشدد البابا فرنسيس على أن "قلب الإنسان يتوق إلى السلام والاستقرار"، لكن "حيازة السلاح النووي وباقي أسلحة الدمار الشامل ليست التجاوب الأنسب مع هذه الرغبة وأن الاستناد إلى أمن زائف تحرّكه ذهنية الخوف وانعدام الثقة، يؤدي إلى تسمم العلاقات بين الشعوب ويحول دون أي حوار".

وذكّر البابا فرنسيس، القادة السياسيين بأن السلاح النووي "لا يدافع عنا إزاء التهديدات المحدقة بالأمن"، مؤكدًا أننا "نحتاج إلى أدوات كفيلة بضمان الثقة والنمو".

ولفت إلى أن سباق التسلح يبدد الموارد الثمينة التي يمكن استخدامها لصالح النمو المتكامل للشعوب وحماية البيئة، وقال: "في عالم اليوم، حيث يعيش ملايين الأطفال والعائلات في أوضاع لا إنسانية، يمثل الإنفاق على التسلح صرخة ترتقي إلى السماء".

يذكر أن البابا فرنسيس، وصل إلى اليابان في إطار جولة آسيوية؛ ليصبح ثاني بابا يزور هذا البلد بعد البابا يوحنا بولس الثاني عام 1981.

تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

الدولة الأموية..(الدولة فى خدمة الأمة)

د. هشام الحمامي

((ما عاش كاهن بالمعاش))

القس مكاريوس فهيم قليني

الصدمة الحضارية الأولى

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» أسماء حكام مباريات الغد بالدوري الممتاز
» سمية الألفى: هذا ما حدث لفاروق مع حفيدته قبل وفاته
» سفراء دول أجنبية يقدمون مقترحاتهم لمواجهة التغير البيئي في مصر
» ذعر فى الخرطوم بسبب أسد هارب وأنثاه
» تعرف على ابنة رشوان توفيق الذي رفض دخولها التمثيل
» تصريحات مهمة للرئيس الصيني عن الولايات المتحدة وأفريقيا
» تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم
» سمية الألفي تكشف حقيقة قصة حب ليلي علوي وفاروق الفيشاوي
» معسكر مغلق للزمالك قبل مواجهة إنبي
» المحرق البحريني يستدرج «زعيم الثغر» على استاد آل خليفة
» السكة الحديد: هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها اليوم

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:39 م

  • فجر

    05:07

  • شروق

    06:34

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
حملة 2 كفاية
أرشيفية
فيس بوك
عمال نظافة
أرشيفية