» سمية الألفي تكشف حقيقة قصة حب ليلي علوي وفاروق الفيشاوي

فجرت الفنانة سمية الألفي، عدة مفاجآت مدوية عن الراحل فاروق الفيشاوي، كاشفة عن أسرار في حياته الشخصية وعلاقاته مع الفنانات، وأبرزهن الفنانة ليلي علوي.

وظهرت الفنانة سمية الألفي، مع الإعلامي عمرو الليثي، في برنامجه "واحد من الناس"، المذاع على فضائية "النهار"، وهو يعتبر أول ظهور إعلامي لها بعد وفاة زوجها السابق، فاروق الفيشاوي.

وقالت "سمية" خلال لقائها، إن هناك مشاعر جمعت بين الفنانة ليلي علوي وفاروق الفيشاوي، وهي كانت تعلم بذلك، لكنها لم تستطع أخذ موقف من كلاهما، "المشاعر معلهاش سلطان"، بحسب قولها.

وأضافت: أنه رغم قصة الحب التي جمعت ليلي علوي بفاروق الفيشاوي، فإن ليلي لم تتأثر أبدًا، متابعة: "أنها لم تكره أي واحدة من النساء أو الفنانات اللواتي جمعت فاروق الفيشاوي بهن علاقات عاطفية".

وروت "سمية" موقف جمعها بالفنانة ليلي علوي، في أحد الأفلام وهو "الموظفون في الأرض"، حيث قالت لها "ليلي" إن فاروق شخصية صعبة ولم تعلم كيف تحملته طوال سنوات زوجها، مشيرة إلى أنه في هذه اللحظة كانت انفصلت عن فاروق بالفعل.