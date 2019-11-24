تركى آل الشيخ يفجر مفاجأة عن سعر عود "راشد الماجد"

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عود راشد الماجد
عود راشد الماجد

علي محمود

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فجر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بالإعلان عن أن عود الفنان راشد الماجد، الذي بيع بـ600 ألف ريال في مزاد علني في ليلة السندباد يوم الجمعة الماضية، أعيد بيعه بضعف ثمنه.

وكتب آل الشيخ على "تويتر": "مو معقول إلي اشترى عود راشد أمس باعه اليوم بمليون ونص ريال، ليتخطى بذلك ضعف ثمنه الذي بيع به في المزاد".

يذكر أن "آل الشيخ"، أعلن منذ أيام أنه ستقام مزادات في كل حفل على أعواد الفنانين الذين سيكون لهم حفلات ضمن "موسم الرياض"، التي أطلق عليها "ليالي الأساطير".

وحول قصة العود الذي عرض للبيع، قال صاحبه الفنان الماجد إن "هذا العود له مكانة خاصة جدا لديه، فهو يعزف عليه منذ نحو 27 عاما، وهو إهداء من الملحن المبدع الراحل صالح الشهري، ولحن عليه أجمل أغنيات مسيرته الفنية، منها (شرطان الذهب) و(رجاوي) و(أغلى حبيبة) وغيرها".


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