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تعرف على ابنة رشوان توفيق الذي رفض دخولها التمثيل

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رشوان توفيق وابنته
رشوان توفيق وابنته

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يحل اليوم عيد ميلاد الفنان القدير رشوان توفيق، الـ86، فهو من مواليد مثل هذا اليوم الموافق 24 نوفمبر عام 1933.

وعن حياته الشخصية، فقد كشف "رشوان" عن أن لديه ابنة تعمل كمذيعة، منذ سنوات، تدعى هبة الله، وأخرى تدعى آية الله، كما أن لديه ابنا أكبر توفيق توفي إثر جلطة بالشريان التاجي، ليرحل تاركًا له ابنته يرعاها.

وحول معارضته دخول ابنته "هبة الله" في مجال التمثيل، أوضح الفنان القدير أنه لم يمانع دخولها المجال الفني ولكنه أشفق عليها من معاناة مهنة التمثيل وما يتبعها.

وكان قد توفيت زوجة الفنان رشوان توفيق، العام الماضي، بعد صراع مع المرض.

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