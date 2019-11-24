جريمة بشعة هزّت السعودية.. مقتل طفل على يد خطيب شقيقته

24 نوفمبر 2019 - 10:53 ص

جريمة بشعة عاشها الشارع السعودي، عندما أقدم شاب في العشرين من عمره على قتل طفل يبلغ من العمر 13 عاما في محافظة أبو عريش بجازان.

وفي التفاصيل التي رواها موقع العربية نت فإن الشاب قام بخنق الطفل وكسر عنقه، وإلقاء جثته بالقرب من مدرسته.

العجيب أن القاتل تظاهر بأنه لم يفعل شيئا وشارك أهل المقتول بالبحث عن نجلهم المفقود.

وروى عم الطفل "أصيل" أننا تلقينا الخبر كالصاعقة، ومن لحظة إخبارنا باختفاء ابننا، باشرنا البحث عنه وسألنا مدير مدرسة الملك فهد المتوسطة، حيث أخبرنا بأنه لم يحضر للمدرسة في يوم الواقعة.

وبدأت خيوط الجريمة تتكشف بعد إحضار زملاء الطفل أصيل، والذين أكدوا أنهم شاهدوا أصيل وهو يخرج من المدرسة وركب مع خطيب شقيقته "خ.ص" 26 عامًا.

وبمواجهة خطيب شقيقته بما وقع فقد أنكر وقال إنه لم يحضر للمدرسة وكان نائمًا، واستمر بالبحث معنا عن أصيل.

أحد الطلاب أدلى بمواصفات السيارة والتي تعود للقاتل، وتم استدعاؤه بشكل رسمي، وبعد استجوابه اعترف بجريمته البشعة عند الثانية من منتصف ليل الخميس، وخاصة بعد رفع البصمات عن السيارة ومطابقتها، واعترف أنه كان متواجدا عند باب المدرسة، حيث أخذ أصيل من مدرسته وأخذ يجول به حول المدرسة إلى أن وصل لموقع الجريمة.

وفي التحقيقات لم يذكر أي دوافع لقتله "أصيل" ولم يحصل بينهما أي خلافات.