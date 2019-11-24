  • الأحد 24 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:55 ص
بحث متقدم
الهلال

بث مباشر لنهائى دورى أبطال آسيا

ارشيف

«سيلفى» يتسبب فى تصادم طائرتين أمريكيتين

الملك سلمان والأمير تميم

مستشار بن زايد: إنهاء الخلاف الخليجي قرار استراتيجي لا رجعة فيه

ارشيف

تفاصيل صادمة.. فيديو يوثق لحظة اعتقال طفل فلسطيني

مقتل طفل بجازان

جريمة بشعة هزّت السعودية.. مقتل طفل على يد خطيب شقيقته

البابا فرانسيس خلال كلمته

بابا الفاتيكان يوجه رسالة للعالم من هذا المكان

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

الهلال

الموعد والقنوات الناقلة لنهائي أبطال آسيا

الشيخ خليفة شقيق أمير قطر

شقيق أمير قطر يزور جزيرة "أبو موسى" المحتلة من إيران

عود راشد الماجد

تركى آل الشيخ يفجر مفاجأة عن سعر عود "راشد الماجد"

جريمة بشعة هزّت السعودية.. مقتل طفل على يد خطيب شقيقته

قضايا وحوادث

مقتل طفل بجازان
مقتل طفل بجازان

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

القبض على 5 مصريين في السعودية ارتكبوا 42 جريمة

#

جريمة قتل بشعة تهز السعودية

#

السعودية تعلن مقتل 5 من جنودها على الحدود مع اليمن

#

لحظة مقتل قيادي شيعي على يد المتظاهرين بالعراق

مقتل

أخبار السعودية

جازان

أصيل

شقيق خطيبنه

جريمة بشعة عاشها الشارع السعودي، عندما أقدم شاب في العشرين من عمره على قتل طفل يبلغ من العمر 13 عاما  في محافظة أبو عريش بجازان.

وفي التفاصيل التي رواها موقع العربية نت فإن الشاب قام بخنق الطفل وكسر عنقه، وإلقاء جثته بالقرب من مدرسته.

العجيب أن القاتل تظاهر بأنه لم يفعل شيئا وشارك أهل المقتول بالبحث عن نجلهم المفقود.

وروى عم الطفل "أصيل" أننا تلقينا الخبر كالصاعقة، ومن لحظة إخبارنا باختفاء ابننا، باشرنا البحث عنه وسألنا مدير مدرسة الملك فهد المتوسطة، حيث أخبرنا بأنه لم يحضر للمدرسة في يوم الواقعة.

وبدأت خيوط الجريمة تتكشف بعد إحضار زملاء الطفل أصيل، والذين أكدوا أنهم شاهدوا أصيل وهو يخرج من المدرسة وركب مع خطيب شقيقته "خ.ص" 26 عامًا.

 وبمواجهة خطيب شقيقته بما وقع فقد أنكر وقال إنه لم يحضر للمدرسة وكان نائمًا، واستمر بالبحث معنا عن أصيل.

أحد الطلاب أدلى بمواصفات السيارة والتي تعود للقاتل، وتم استدعاؤه بشكل رسمي، وبعد استجوابه اعترف بجريمته البشعة عند الثانية من منتصف ليل الخميس، وخاصة بعد رفع البصمات عن السيارة ومطابقتها، واعترف أنه كان متواجدا عند باب المدرسة، حيث أخذ أصيل من مدرسته وأخذ يجول به حول المدرسة إلى أن وصل لموقع الجريمة.

وفي التحقيقات لم يذكر أي دوافع لقتله "أصيل" ولم يحصل بينهما أي خلافات.

تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

الدولة الأموية..(الدولة فى خدمة الأمة)

د. هشام الحمامي

((ما عاش كاهن بالمعاش))

القس مكاريوس فهيم قليني

الصدمة الحضارية الأولى

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» أسماء حكام مباريات الغد بالدوري الممتاز
» سمية الألفى: هذا ما حدث لفاروق مع حفيدته قبل وفاته
» سفراء دول أجنبية يقدمون مقترحاتهم لمواجهة التغير البيئي في مصر
» ذعر فى الخرطوم بسبب أسد هارب وأنثاه
» تعرف على ابنة رشوان توفيق الذي رفض دخولها التمثيل
» تصريحات مهمة للرئيس الصيني عن الولايات المتحدة وأفريقيا
» تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم
» سمية الألفي تكشف حقيقة قصة حب ليلي علوي وفاروق الفيشاوي
» معسكر مغلق للزمالك قبل مواجهة إنبي
» المحرق البحريني يستدرج «زعيم الثغر» على استاد آل خليفة
» السكة الحديد: هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها اليوم

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:39 م

  • فجر

    05:07

  • شروق

    06:34

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
حملة 2 كفاية
أرشيفية
فيس بوك
عمال نظافة
أرشيفية