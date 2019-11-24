» أسماء حكام مباريات الغد بالدوري الممتاز

محمد عبد الحارس
أعلن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم، أسماء حكام مباريات الغد بالدورى على النحو التالى:-
مباراة الجونة مع الأهلى ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى يديرها تحكيما الحكم الدولى محمد معروف ويعاونه كلا من يوسف البساطي وأحمد ساهر ومعهم أحمد العباسي حكما رابعا.
فيما أسندت مباراة إنبي مع الزمالك بالجولة السادسة من عمر المسابقة للحكم محمد الصباحي ويعاونه كلا أحمد توفيق وهاني عبد الفتاح ومعهم عاطف حسين حكما رابعا.
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