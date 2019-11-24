مستشار بن زايد: إنهاء الخلاف الخليجي قرار استراتيجي لا رجعة فيه

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أخبار الخليج

عبد الخالق عبد الله

إنهاء الأزمة

الخلاف الخليجي

قال الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله  المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي، إن طي صفحة الخلاف الخليجي هو قرار استراتيجي لا رجعة فيه.

وكتب عبد الخالق على حسابه في "تويتر": "أعتقد أن قرار طَي صفحة الخلاف الخليجي قرار استراتيجي لا رجعة فيه مهما حاول الصغار عرقلته".

وحذر عبد الخالق من الدعوات التي تسعي لبث الخلاق بالبيت الخليجي قائلاً: "الدعوة لمقاطعة خليجي 24 دعوة خبيثة لا تصدر عن عاقل يود الخير للبيت الخليجي ويسعى لتحقيق الإخوة الخليجية".

يذكر أن الشيخ عبد الله بن زايد وزير خارجية الإمارات أكد في رده على سؤال مراسلة قناة الجزيرة في واشنطن أن القمة الخليجية المقبلة ستعقد في السعودية.

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