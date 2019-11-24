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ابنة الشيخ الحصري:هذا ما طلبه الرئيس الأمريكي من والدي

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محمود خليل الحصري وابنته
محمود خليل الحصري وابنته

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ذكري وفاته

ياسمين الحصري

محمود خليل الحصري

في ذكرى وفاته كشفت الحاجة ياسمين الحصري، أسرارًا جديدة عن حياة والدها شيخ المقرئين، محمود خليل الحصري، موضحة أنه كان معلمًا وليس قارئًا فقط، فهو كان يتقن عمله بشدة.

وذكرت الحاجة ياسمين، اليوم الأحد، خلال ظهورها في برنامج "صباح الورد" المذاع على قناة "تن" الفضائية، أن والدها اصطفاه الله، فهو كان محبًا لكتاب الله وكان يشرف بأنه خادم القران الكريم، وهو يسعد بطلب أي شاب تعلم كتاب الله على يده.

وروت "ياسمين"، أن والدها كان يدرس كل دولة قبل أن يسافر لها، فهو أثناء زيارته لأمريكا طلب منه قراءة القرآن في الكونجرس، كما قرأ في قاعات الملوك والرؤساء، كما طلب منه الرئيس الأمريكي حينها نسخة مرتبة من القرآن الكريم .


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