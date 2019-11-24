خسائر بآلاف الدولارات.. تحطيم زجاجات خمر في دولة أوروبية

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ألمانيا

شاب

تحطيم

زجاجات خمر

وثق مقطع فيديو سجلته إحدى الكاميرات في أحد مراكز التسوق في ألمانيا، قيام شاب بإلقاء العديد من زجاجات الكحول.

وانتشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يظهر قيام الشاب بجولة في قسم للمشروبات الكحولية في أحد المراكز التجارية بمدينة نورهاوزن.

وبحسب الفيديو فإن الشاب يتجه إلى أحد الرفوف ويسقط كل الزجاجات الموجودة، حيث تحطم العديد منها، وخسائر بآلاف الدولارات.

من جانبها قامت الشرطة بالقبض على الشاب، وإخضاعه للفحص الطبي، حيث تبين أنه لا يعاني من أي مشاكل نفسية، ولا يزال يخضع للتحقيق.

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