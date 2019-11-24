بالأسماء.. "كاف" يعلن المرشحين لجائزة أفضل لاعب بالقارة

24 نوفمبر 2019 - 01:27 م

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، قائمة المرشحين الـ30 لجائزة أفضل لاعب في القارة لعام 2019.

ومن المقرر أن يختصر "كاف" القائمة لاحقًا إلى ثلاثة يتنافسون على اللقب.

ودخل الثنائي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، ومحمود تريزيجيه، لاعب أستون فيلا الإنجليزي، ضمن قائمة المرشحين الـ30.

كما ضمت القائمة عددًا من اللاعبين العرب على رأسهم الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي، ومواطنه يوسف بلايلي، نجم أهلي جدة، والمغاربة أشرف حكيمي، نجم ريـال مدريد المعار إلى بروسيا درتموند، وحكيم زياش، نجم أياكس الهولندي، بالإضافة إلى التونسيين فرجاني ساسي، نجم الزمالك، وطه الخنيسي نجم الترجي.

وتضم القائمة أيضًا عددًا من أبرز الأسماء الأفريقية على الساحة الأوروبية كزميل «صلاح» في ليفربول ساديو ماني، وكذلك مهاجم أرسنال الجابوني بيير-إيمريك أوباميانج وتوماس بارتي، نجم أتليتكو مدريد، وكاليدو كوليبالي، صخرة دفاع نابولي الإيطالي.