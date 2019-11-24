أول ظهور لـ فجر السعيد بعد مرضها

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شاركت الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، جمهورها، عبر حسابها على "تويتر"، بمقطع فيديو لها، تعلن فيها مغادرتها المستشفى وبدأ رحلة تعافيها.

وكتبت "فجر" في تغريدتها، قائلة: "بدأت مرحلة التشافي وبإذن الله قريبًا بالكويت وتم تحديد تاريخ 12-12-2019 للعوده وسيرافقني في الرحلة الدكتور Alexander RAULT .. عزمته بالكويت ليرى بلدي وعائلتي كلها تريد أن تقدم له الشكر على إنقاذه لحياتي بأمانته الطبية وتوفيق رب العالمين".

ولاقت التغريدة تفاعلا كبيرا من متابعيها، حيث جاءت التعليقات كالآتي: "الله يشفينا ويشفيك يا رب والله أنا دكتور لعب فيني بس حسبي الله عليه ونعم الوكيل دمرني"، "ترجعين بالسلامة".

كانت أجرت فجر السعيد عملية جراحية هي الرابعة والأخيرة لها خلال رحلة علاجها في فرنسا، وتكللت بالنجاح، حيث طمأنت متابعيها بعد العملية.


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