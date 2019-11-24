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بالصور..

حسين فهمي يحتفل بعيد ميلاد ابنته مع زوجته السابعة

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حسين فهمي وزوجته
حسين فهمي وزوجته

علا خطاب

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تداول رواد مواقع التواصل صورة للفنان حسين فهمي وهو يحتفل بعيد ميلاد ابنته، منة، برفقة زوجته الجديدة وزوج ابنته.

وكان قد نشر حساب برنامج "أيه تي بالعربي" عبر إنستجرام، صورة للفنان حسين فهمي مع ابنته وزوجته.

ويعتبر هذه ثاني مرة تظهر فيها زوجة حسين فهمي الجديدة، والتي تعد الزوجة السابعة له، حيث حضرت معه افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ41، بدار الأوبرا المصرية.

كما يعد هذا أول ظهور للمحامي حسين جميل، زوج منة حسين فهمي بعد أنباء انتشرت مؤخرًا عن تعرضه لوعكة صحية نقل على أثرها للمستشفى.


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