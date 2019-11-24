» هنا الزاهد تكشف عن معنى "التاتو" على كتفها

كشفت الفنانة هنا الزاهد، على هامش حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ41، عن معنى التاتو على كتفها، وهو معناها "اللي جاي أحلى".

وأوضحت "هنا" خلال لقائها مع الإعلامي أحمد رأفت، في مذيع الشارع، على هامش المهرجان، قائلة: "إن التاتو هو جملة مكتوبة بالإنجليزية وتعني "اللي جاي أحلى".

وكان قد انطلقت فعاليات حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ41، الأربعاء الماضي، بدار الأوبرا المصرية، وسط حضور فني وإعلامي حاشد.