  • الأحد 24 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر05:34 م
بحث متقدم
ال الشيخ

رسالة عاجلة من محمود الخطيب لـ«آل الشيخ».. تعرف عليها

المتهمان

لحظة ضبط شاب وفتاة أثناء إلقائهما جثة في ترعة المريوطية

صورة الفيديو

بالفيديو.. ضجة حول زواج كويتية من إيطالي

الخطيب وآل الشيخ

"الخطيب" يجري اتصالًا عاجلًا بـ"تركي آل الشيخ"

تريكة

إشادة سعودية بـ"أبوتريكة" بعد فوز "الهلال"

ارشيف

بغداد.. عصابات لحرق البنك المركزي وأملاك عامة

محمود خليل الحصري وابنته

ابنة الشيخ الحصري:هذا ما طلبه الرئيس الأمريكي من والدي

تركي آل الشيخ

قرار مفاجئ لـ "تركي آل الشيخ" بعد فوز الهلال

حوثيون

27 مليار ريال شهريًا حجم الإتاوات الحوثية على اليمنيين

ارشيف

إمام الحرم المكي: الهلال بطلاً لآسيا بفضل دعائى

إشادة سعودية بـ"أبوتريكة" بعد فوز "الهلال"

الرياضة

تريكة
تريكة

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

قرار مفاجئ لـ "تركي آل الشيخ" بعد فوز الهلال

#

محكمة سعودية تقضي بصلب مواطن بعد قتله

#

رامي جمال بعد إصابته بـ«البهاق»:«الناس بتخاف تسلم عليّ»

#

225 مليون دولار حصيلة استثمارات مصرية سعودية إماراتية

فوز

الهلال السعودي

إشادة

ابوتريكة

أبطال آسيا

أثنى عشرات النشطاء السعوديين عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، على محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي السابق، بعد تغريدته التي أشاد فيها لنادي الهلال السعودي عقب تتويجه ببطولة دوري أبطال آسيا.

والهلال السعودى بلقب بطولة دورى أبطال آسيا عقب فوزه اليوم على أوراوا ريد دياموندز الياباني بهدفين دون رد.

وقال  محمد أبوتريكة عبر حسابه على موقع "تويتر" :"هناك أندية ولدت لحصد البطولات منها الهلال السعودي ...مبروك لزعيم آسيا بطولة دوري أبطال آسيا ...ما لها غير الزعيم فرحة كبيرة وفوز عظيم مبروك لكل العرب".

وأشاد سعوديون بتغريدته واصفينه بـ"الأسطورة"، ومثنين على تحيزه للفرق العربية ودعمه لهم في كل البطولات.

وجاء هدف الهلال الأول عن طريق سالم الدوسري في الدقيقة 74، بعد تمريرة رائعة من زميله جوفينكو داخل منطقة الجزاء، قبل أن يأتي زميلهما الفرنسي بافيتيمبي جوميز ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 93.

وشهدت المباراة هجومًا وضغطًا قويًا من قبل لاعبي الهلال عن طريق المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز وسالم الدوسري، أملًا في الحفاظ على حظوظ الزعيم في التتويج باللقب القاري.

كما قام لاعبو الفريق الفريق الياباني بالهجوم على مرمى عبد الله المعيوف حارس الهلال لإحراز هدف التقدم، ولكن دفاعات الزعيم كانت تتصدى لهم.

وكان الهلال حسم مباراة الذهاب بالعاصمة السعودية "الرياض"، أمام أوراوا ريد دايموندز الياباني بهدف نظيف، بتوقيع اللاعب أندريه كاريلو من ضربة رأسية.

بهذه النتيجة تأهل الهلال السعودي إلى كأس العالم للاندية ليواجه الترجى التونسى، ممثل أفريقيا فى أول مباراة بالبطولة.



تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

عبد الملك بن مروان.. للتاريخ قانونه وللإنسان قدره

د. هشام الحمامي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» رسالة عاجلة من محمود الخطيب لـ«آل الشيخ».. تعرف عليها
» "حنان مطاوع" تتعرض لموقف محرج بسبب صورة ابنتها
» "شرطة البصرة" تعلن حالة التأهب القصوى
» تعرف على أهم وأبرز الأخبار.. نشرة أخبار الظهيرة
» هنا الزاهد تكشف عن معنى "التاتو" على كتفها
» أول ظهور لـ فجر السعيد بعد مرضها
» حسين فهمي يحتفل بعيد ميلاد ابنته مع زوجته السابعة
» الهلال السعودى يتقدم بهدف نظيف بنهائي آسيا
» مصرع 18 شخصًا إثر حادث تصادم طائرة بحي سكني
» شاهد.. رقص حلا شيحة في حفل تامر حسني
» ميزة جديدة لـ فيس بوك تبهر مستخدميها

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    06:28 م

  • فجر

    05:07

  • شروق

    06:34

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
حملة 2 كفاية
أرشيفية
فيس بوك
عمال نظافة
أرشيفية