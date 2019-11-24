» رسالة عاجلة من محمود الخطيب لـ«آل الشيخ».. تعرف عليها

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وجه محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، رسالة تهنئة إلى المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني ورئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، بعد فوز الهلال باللقب الآسيوي للمرة الثالثة في تاريخه  وتأهلة لبطولة كأس العالم للأندية في قطر.

وحقق الهلال اللقب بعد فوزه على أوروا الياباني بهدفين دون رد، سجلهم سالم الدوسري والفرنسي جوميز في الدقيقتين 74 و 93، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب «سايتاما 2002».

وقال تركي آل الشيخ عبرحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه تلقى رسالة تهنئة من محمود الخطيب بعد فوز الهلال باللقب الآسيوي، متمنيًا أن يسير الأهلي على هذا المنوال في النسخة الحالية من البطولة الإفريقية.

وتفوق الهلال في مجموع المباراتين على بطل اليابان بثلاثة أهداف دون رد، بعد الفوز في الرياض ذهابا بهدف نظيف والفوز إياب بالعاصمة اليابانية طوكيو بهدفين، ليحسم اللقب في مجموع المباراتين بثلاثة أهداف نظيفة.

جاء فوز الهلال باللقب للمرة الثالثة في تاريخه بعد نجح في فك عقدة المباراة النهائين بعد الخسارة في نسختين ماضيتن أمام سيدني الأسترالي عام 2014 وأوراوا الياباني عام 2017.

وينتظر الهلال السعودي مواجهة صعبة في مونديال الأندية المقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة بداية من 11 ديسمبر القادم وحتى 22 من الشهر ذاته، عندما يصطدم بالترجي الرياضي التونسي بطل إفريقيا.

وتقام المباراة بين الهلال «بطل آسيا» ونظيره الترجي التونسي «بطل إفريقيا» يوم 14 ديسمبر في ملعب «جاسم بن حمد»، والتي يلعب عليه السد مبارياته في الدوري القطري.

ويشارك في كأس العالم للأندية 2019 3 فرق عربية وهم السد القطري «بطل الدوري القطري» والهلال السعودي «بطل آسيا» والترجي الرياضي التونسي «بطل إفريقيا» بالإضافة إلى ليفربول الإنجليزي «بطل أوروبا» وهينجين سبورت من كاليدونيا «بطل أوقيانوسيا» ومونتيري المكسيكي «بطل الكونكاكاف» وفلامنجو البرازيلي «بطل كوبا ليبرتادوريس».

وسيطر نجوم الهلال على جوائز الأفضل في البطولة الآسيوية بعد فوز الفرنسي جوميز بجائزتي أفضل لاعب والهداف، فيما توج جيوفينكو أفضل لاعب في المباراة النهائية بعد المستوى المميز الذي قدمة خلال اللقاء.

جاء تتويج القاطرة الفرنسية «جوميز» بلقب هداف دوري أبطال آسيا بعد تسجيله 11 هدفًا طول مشاركته مع الزعيم في البطولة، كان أخرها الهخدف الثاني والتي ضمن اللقب الغالي لبطل المملكة.


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