بالفيديو.. ضجة حول زواج كويتية من إيطالي

أثار قيام مواطنة كويتية بالزواج من مواطن إيطالي ضجة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بالكويت، مع طرح تساؤلات حول قبول هذا النوع من الزواج أو رفضه. فيديو

وانهالت التغريدات حول الواقعة، إلا أن النقطة التي كانت محل جدل هو ديانة الزوج، حيث ظهر رفض واضح لهذا الزواج واصفين إياه بالباطل لأنه محرم.





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مواطنة كويتية تحتفل بزفافها مع شريك حياتها "الإيطالي"



• هل تؤيدون زواج الكويتيات من الاجانب pic.twitter.com/4HIBWV7Uj7 — ديوان الكويت ???? (@aldew3n_q8) 23 نوفمبر 2019

مو موضوع نؤيد او ما نؤيد المشكله اذا مو مسلم يعنى زواجها بااااطل ومحرّم تعيش معاه بالحرام ...اما اذا كان مسلم هذا يرجع الى العادات والتقاليد طبعا لا ?? — صلاح سالم الجحيل(بويوسف) (@SalahSa68159403) November 24, 2019

جاء هذا في الوقت الذي أكد أن الزوج أعلن إسلامه، وحضر إلى الكويت وخطبها رسميًا من والدها.

فيديو



مواطنة كويتية تحتفل بزفافها مع شريك حياتها "الإيطالي"



• هل تؤيدون زواج الكويتيات من الاجانب pic.twitter.com/4HIBWV7Uj7 — ديوان الكويت ???? (@aldew3n_q8) 23 نوفمبر 2019

مو موضوع نؤيد او ما نؤيد المشكله اذا مو مسلم يعنى زواجها بااااطل ومحرّم تعيش معاه بالحرام ...اما اذا كان مسلم هذا يرجع الى العادات والتقاليد طبعا لا ?? — صلاح سالم الجحيل(بويوسف) (@SalahSa68159403) November 24, 2019

الزوج أعلن اسلامة وحضر الكويت وخطبها رسمي من أبوها الزوج دكتور في ايطاليا — MusaadAloqab (@MAloqab) November 24, 2019



