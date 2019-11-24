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"فجر السعيد" تدعو الله أن يُنقص من عمرها

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فجر السعيد
فجر السعيد

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أمير الكويت

فجر السعيد

الطبطبائي

وفاة والدة الطبطبائي

أعربت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، عن سعادتها بالتعزية التي أرسلها أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى النائب السابق وليد الطبطبائي، إثر وفاة والدته.

تغريدات فجر السعيد

ونشرت "السعيد" سلسلة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فى هذا الصدد، كما توجهت بالدعاء بأن يطيل الله من عمر الأمير ويأخذ من عمرها.

أمير الكويت

ووصفت "السعيد" أمير الكويت بـ"أمير الإنسانية"، كما توجهت بالدعاء للفقيدة بالرحمة والمغفرة.

وفاة والدة "الطبطبائي"

يشار إلى أن والدة "الطبطبائي"، قد توفيت يوم الخميس الماضي، في إحدى مستشفيات مدينة اسطنبول التركية،.

وأكد النائب السابق أنه سيرافق الجثمان إلى الكويت حيث يتم دفنها، حيث إنه يعيش في تركيا منذ فترة إثر صدور حكم قضائي بحبسه 3 أعوام ونصف في قضية اقتحام مجلس الأمة.

أوامر عليا

وقال "الطبطبائي" إن أوامر عليا صدرت بالسماح له بالحضور للمشاركة في دفن والدته وعزائها.

خروج "فجر السعيد" من المستشفى

وقبل ساعات، كانت الإعلامية الكويتية "فجر السعيد"، قد شاركت جمهورها، بمقطع فيديو عبر "تويتر" حول حالتها الصحية بعد إجرائها 4 عمليات في فرنسا.

ونقل الفيديو مغادرة فجر السعيد للمستشفى والبدء في التعافي، حيث أجرت العملية الجراحية الرابعة والأخيرة، والتي تكللت بالنجاح، حيث طمأنت متابعيها بعد العملية.

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