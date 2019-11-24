  • الأحد 24 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر07:19 م
بحث متقدم
فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري

«الشيخ الحصري».. قصة «عنقود العنب» الذي يأكل منه الناس حتى الآن

نهال نبيل

شاهد.. فنانة مصرية تسافر تركيا وتلتقي بـ"بوراك"

محافظ الدقهلية

محافظ الدقهلية يرفض تنفيذ قرار النيابة: "مش من اختصاصكم"

الفنان حسن حسني

حسن حسني: "أخاف أن أموت ولا أحد يسئل عني"

أرشيفية

هل يجوز للعاقد أن يعاشر زوجته قبل الزفاف؟

عفاف شعيب

سبب غريب وراء زواج «عفاف شعيب» وآخر أكثر غرابة وراء طلاقها

الرجل والسيدة المتهمان بقتل لدجال لحظة ضبطهما

عاشرها مقابل علاج طفلها.. كشف تفاصيل جريمة"المريوطية"

ال الشيخ

رسالة عاجلة من محمود الخطيب لـ«آل الشيخ».. تعرف عليها

المتهمان

لحظة ضبط شاب وفتاة أثناء إلقائهما جثة في ترعة المريوطية

صورة الفيديو

بالفيديو.. ضجة حول زواج كويتية من إيطالي

أكثر 5 جُمل إيلامًا للفتاة

الصفحة الأخيرة

أرشيفية
أرشيفية

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

ساويرس: غسلت صحون في أكثر من دولة

#

مفاجأة..سعودي شهير ضمن قائمة أكثر الرجال وسامة في العالم

#

مفاجأة.. أكثر من نصف الأمريكيين يؤيدون عزل ترامب

#

أكثر من نصف الأمريكيين مع إجراءات عزل ترامب

غضب

زواج

فتاة

سفر

كلمات

الفتيات اللاتي تعشن في مصر أو في معظم دول الشرق الأوسط ، دائمًا يسمعن جمل تتسبب في إيلامهن، ولكن في بعض الأحيان يلقون بعض الكلمات التي تجعل الفتيات أكثر إيلامًا فيقولون لهم هذه الجمل الخمس التي تحكم حياتهم:

"الست مالهاش غير بيتها و جوزها"

بعد التخرج فى الجامعة، وأحيانًا قبل التخرج، عائلتك تبدأ تدفعك نحو الزواج، وإقناعك ان هذه هي الطريقة المناسبة لديك لحياتك المستقلة. وكأن البنت لم تُخلق الا لبيت زوجها. ولازم يوصلها إحساس بالخوف أن القطار سوف يفوتها مع أن له ميعاد ثابت سوف يصل فيه.

"الأولوية مش لشغلك"

هذا المجتمع يجعل تحديد الأولويات الخاصة بك، ويجب أن لا تضعي حياتك المهنية بالمرتبة الأولى. أيا كانت، هذا المجتمع لا يفهم لماذا تضعي الكثير من الجهد في بناء مهنة لائقة مثل زوجك.

"مفيش بنت تسافر لوحدها"

إذا كنت فتاة محظوظة، سوف توافق عائلتك على السفر وحدك للدراسة، ولكن إذا كنت حصلت على عرض عمل في مكان آخر، (في الغالب) إنك لن تكوني قادرة لاتخاذ مثل هذه الفرصة لأنك "سوف تكوني وحدك" فيرفضون.

"لبسك هو اللي بيخلي الشباب يتحرشوا بيكي"

وهن الفتيات، يعانين من هذا التصور على مختلف المستويات؛ إذا كنت ترغب في ارتداء ثوب للعمل، أنت بالتأكيد سوف تكوني معرضة للتحرش الجنسي. ولكن إذا كنتي ترتدي بنطلون جينز، سوف تظهري في نظرهم كالبنت غير المحترمة فانتظري أن تتعرضي للتحرش الجنسي، أيضًا! فاجلسي في المنزل أو اذهبي بسيارتك لتكوني في آمان، أو إرتدي اللباس المناسب.

إنت فاكرة نفسك جميلة؟

لأننا نعيش في بلد يحكم الناس فيه على بعض من خلال مظهرهم، لقد سمعنا جميعًا هذه الجملة الشهيرة: "لماذا تفعل ذلك وهي لست جميلة في الأصل؟ فهل تعتقد انها جميلة أو شيء من هذا؟".


تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

عبد الملك بن مروان.. للتاريخ قانونه وللإنسان قدره

د. هشام الحمامي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. نجم الهلال يفاجئ "تركي آل الشيخ" بإحدى أغانيه
» قبل مواجهة الأهلي.. النجم يسقط في "فخ" التعادل أمام بن قردان
» رسالة عاجلة من محمود الخطيب لـ«آل الشيخ».. تعرف عليها
» "حنان مطاوع" تتعرض لموقف محرج بسبب صورة ابنتها
» "شرطة البصرة" تعلن حالة التأهب القصوى
» تعرف على أهم وأبرز الأخبار.. نشرة أخبار الظهيرة
» هنا الزاهد تكشف عن معنى "التاتو" على كتفها
» أول ظهور لـ فجر السعيد بعد مرضها
» حسين فهمي يحتفل بعيد ميلاد ابنته مع زوجته السابعة
» الهلال السعودى يتقدم بهدف نظيف بنهائي آسيا
» مصرع 18 شخصًا إثر حادث تصادم طائرة بحي سكني

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:08 ص

  • فجر

    05:07

  • شروق

    06:34

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
حملة 2 كفاية
أرشيفية
فيس بوك
عمال نظافة
أرشيفية