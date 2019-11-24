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"أكرم توفيق" يتحدث عن الفوز باللقب الإفريقي ومشاركة "صلاح" بالأوليمبياد

الرياضة

اكرم توفيق
اكرم توفيق

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المنتخب الأولمبي

المصريون

أكرم توفيق

أبدى أكرم توفيق لاعب وسط المنتخب الأوليمبي، سعادته بالفوز ببطولة إمم إفريقيا تحت 23 عامًا للمرة الأولى بعد الفوز على كوت ديفوار في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف.

وحول الفوز باللقب، قال أكرم توفيق، إن الحصول على بالبطولة يعد أمرًا طبيعيًا نظرًا لاستضافة هذا الحدث على أرض مصر، مشيرًا إلى إصرار اللاعبين وتوجيهات الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب على إسعاد الجماهير التي ذهبت إلى الاستاد كان له الدور الأكبر في حسم اللقب الغالي.

وأضاف، «التركيز الأن على المشاركة في «طوكيو 2020» والحصول على ميدالية أولمبية تتوج مشوار هذا الجيل من اللاعبين»، مشددًا أن عودته للأهلي هذا الموسم في يد إدارة الجونة.

وعن الهدف القاتل لكوت ديفوار قبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي للمباراة، أوضح أن الأمر لم ينل من عزيمة اللاعبين، مضيفًا أن الأمر ذاته حدث أمام غانا ونجحنا في العودة بالنتيجة وحسم اللقاء لصالحنا».

واختتم أكلام توفيق، «الحديث عن انضمام مشاركة محمد صلاح في الأولمبياد في يد شوقي غريب»، مشيرًا إلى أن اللاعب أصبح فخرًا للعرب وإفريقيا.

 


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