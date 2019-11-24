الجيش الأمريكي يتحدى "ترامب" ويرفض قراره.. والأخير يغضب

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الرئيس الأمريكي

قرار ترامب

كشفت وكالات أنباء، أن البحرية الأمريكية، تعمل على طرد جندي تورط في جرائم خلال تواجده بالعراق عام 2017.

القوات البحرية

ويندرج الجندي تحت قيادة القوات الخاصة بالبحرية الأمريكية، حيث تعد المساعي الأخيرة، تحديًا للرئيس دونالد ترامب، الذي أعرب عن غضبه تعليقًا على إجراءات البحرية في بلاده.

واتُهم الجندي الذي يدعى، إدوارد غالاغر بعرقلة مجرى العدالة، والتهمة الأبرز التي أدين جرائها هي قتل أسير شاب مصاب من عناصر تنظيم داعش طعنا ومحاولة قتل مدنيين آخرين في العراق.

تبرئة الجندي 

وعلى الرغم من تبرئته من أغلب هذه الجرائم، في شهر يوليو الماضي، إلا أنه أدين بسبب التقاط صورة مع جنود آخرين أمام جثة الشاب وتم تخفيض رتبته.

تدخل الرئيس الأمريكي جاء عندما أصدر قرارًا في 15 نوفمبر الجاري إلغاء قرار خفض رتبة الجندي، إلا أن البحرية الأمريكية أطلقت قبل أيام هذا إجراء قد ينتج عنه تجريده وثلاثة آخرين في وحدته من رتبتهم.

يشار إلى أن قرار الجنود من رتبهم يؤدي مباشرة إلى طردهم من وحدة النخبة "نايفي سيلز"، الأمر الذي استدعى غضب "ترامب" حيث غرد بأن البحرية لن تجرد المقاتل وجندي البحرية إدوارد جالاجر من رتبته.

وفي هذه الأثناء قلل وزير البحرية ريتشارد سبنسر، من تغريدة الرئيس الأمريكي معتبرًا إياها غير رسمية، وبشأن تهديده بالاستقالة بسبب هذه القضية، أكد "سبنسر" أنه لم يتعهد بهذا الأمر نافيًا صحته.

ديسمبر المقبل

ومع احتداد الجدل حول القضية، "، أكد مسئول كبي في وزارة الدفاع الأمريكة، أنه المجلس الخاص بمراجعة ملفات العناصر "ماض في إجراءاته"، مع أنه من المقرر صدور القرار الحاسم في هذه القضية الشهر المقبل.


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