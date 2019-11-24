مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك أمام إنبي

أمير سعد
أعلن الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة إنبي والمقرر لها مساء غد الاثنين ضمن منافسات الدوري العام.
وجاءت القائمة على النحو التالي:
محمد ابو جبل- محمد عواد في حراسة المرمي
محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - حازم امام - حمدي النقاز - محمد عبد الشافي في خط الدفاع
محمد حسن - احمد سيد زيزو - إمام عاشور - محمد اوناجم -محمد عنتر - محمود عبددالرازق شيكابالا - مصطفي فتحي - كريم بامبو - إسلام جابر في خط الوسط خالد بو طيب - مصطفي محمد - عمر السعيد - حسين فيصل في خط الهجوم.
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