مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك أمام إنبي

24 نوفمبر 2019 - 07:21 م

أعلن الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة إنبي والمقرر لها مساء غد الاثنين ضمن منافسات الدوري العام.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

محمد ابو جبل- محمد عواد في حراسة المرمي

محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - حازم امام - حمدي النقاز - محمد عبد الشافي في خط الدفاع

محمد حسن - احمد سيد زيزو - إمام عاشور - محمد اوناجم -محمد عنتر - محمود عبددالرازق شيكابالا - مصطفي فتحي - كريم بامبو - إسلام جابر في خط الوسط خالد بو طيب - مصطفي محمد - عمر السعيد - حسين فيصل في خط الهجوم.