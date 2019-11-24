» الاتحاد السكندري يتأهل إلى دور الـ8 بالبطولة العربية

24 نوفمبر 2019 - 07:40 م

تـأهل فريق الاتحاد السكندري إلى دور الـ8 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال بعد الفوز على المحرق البحريني بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في البطولة.

سجل خالد قمر هدف زعيم الثغر الوحيد فى الدقيقة 73 من عمر المباراة.

وكان الاتحاد السكندري قد فاز على ملعب الإسكندرية ذهابًا بهدفين دون رد سجلهما خالد قمر وأحمد رفعت قبل أن يُعيد فوزه إيابًا على ملعب الشيخ على بن محمد آل خليفة.

جاء المباراة متوسطة المستوى وتبادل الفريقان السيطرة على مجرياته، وأهدر لاعبو الاتحاد السكندرى أكثر من فرصة كادت كفيلة بتحقيق نتيجة كبيرة، إلا أن خالد قمر نجح فى استثمار فرصة منهم حسمت المواجهة لصالح زعيم الثغر.