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"مايا دياب" تنشر صورة جريئة

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مايا دياب
مايا دياب

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السعودية

فنانة

مايا دياب

صورة جريئة

نشرت الفنانة مايا دياب، صورة جريئة بملابس مثيرة، عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

وأثارت مايا دياب الجدل بسبب إطلالتها الجريئة، حيث ظهرت بملابس تظهر بطنها وصدرها بشكل مثير، وهو ما تسبب في مهاجمة البعض لها، فيما أثنى آخرين على جمالها.

وكانت مايا دياب أعلنت عن عودتها إلى التمثيل بعد غياب تجاوز التسع سنوات ، وكشفت عن دخولها عالم المسرح لأول مرة من خلال مسرحية " لوكاندة الأوباش"، التي تتشارك في بطولتها مع النجم المصري حسن الرداد .

ونشرت مايا البوستر الدعائي للمسرحية ، وعلقت عليها لافتة إلى أن العرض الأول للعمل سيعرض في المملكة العربية السعودية ضمن موسم الرياض بتاريخ الرابع من شهر ديسمبر المقبل .

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