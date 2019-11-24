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نتنياهو يقبل بانتخابات داخلية في الليكود إثر ضغوط

عرب وعالم

نتنياهو
نتنياهو

المصريون ووكالات

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وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتننياهو، الأحد، على إجراء انتخابات داخلية في حزب "الليكود"، الذي يتزعمه، خلال الأسابيع الستة المقبلة، إثر تعرضه لضغوط.
وذكرت صحيفة "هآرتس" على موقعها الإلكتروني، أن نتنياهو ورئيس مركز حزب "الليكود" حاييم كاتس (المسؤول عن الانتخابات الداخلية) اتفقا على إجراء انتخابات داخلية خلال 6 أسابيع.
وينافس نتنياهو على زعامة الحزب، جدعون ساعر، الذي يقول إنه قادر على تشكيل الحكومة في حال رئاسة الحزب.
ويطالب ساعر، حسب الصحيفة، بإجراء انتخابات داخلية للحزب قبل نهاية ولاية الكنيست (21 يومًا)، حتى يتمكن من تشكيل حكومة، قبل اللجوء لانتخابات ثالثة.
وساعر هو أول عضو في "الليكود" يتحدى قيادة نتنياهو في السنوات الأخيرة.والخميس الماضي، كلف الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، الكنيست (البرلمان) باختيار أحد أعضائه لتشكيل حكومة بعد فشل نتنياهو وبيني غانتس، في هذه المهمة.
وينص القانون على أنه يجوز لغالبية 61 على الأقل من أعضاء الكنيست (من أصل 120) أن يطلبوا كتابةً في غضون 21 يوما، من الرئيس، تفويض المهمة لعضو في الكنيست. 

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