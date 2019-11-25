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وزير الدفاع الأمريكي يطلب استقالة وزير البحرية

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وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر
وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر

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ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية ، أمس الأحد، أن وزير الدفاع مارك إسبر طلب استقالة وزير البحرية ريتشارد سبنسر، بعدما فقد الثقة به بشأن تعامله مع قضية ضابط بالقوات الخاصة بالبحرية، متهم بجرائم حرب.
وقال إسبر في بيان "إنني منزعج للغاية من هذا السلوك الذي أبداه ضابط كبير بوزارة الدفاع، للأسف فإن النتيجة هي أن الوزير سبنسر لن يحظى بثقتي بعد الآن للاستمرار في موقعه أتمنى لريتشارد كل خير".

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