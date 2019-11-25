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كهربا

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زكي:

والد كهربا يؤكد انتقاله إلى الأهلي

الرياضة

كهربا
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الاهلى

كهربا

الخطيب

فجر الإعلامي الرياضي أبو المعاطي زكي - مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أكد أن والد محمود عبد المنعم كهربا أكد انتقاله للنادي الأهلي .

وقال "زكي" : سمعت بعض الزملاء يفرحون ويؤكدون انتقال كهربا إلى الأهلي ويسمونها صفقة القرن .. مع أنني قلت من أسابيع أن كل شيء يخص كهربا انتهى .. والأهلي أتم الصفقة .. وهذا من لسان والده.

وقال "الخطيب" في لقاء مع قناة الأهلي الرسمية : أولا هذا الكلام أقوله على مسئوليتي الصحفية كشخص ولا أتحدث فيه باسم قناة الأهلي .

وأضاف: الأهلي لا يملك في يناير سوى مكانين للاستبدال ، وبالتالي لا يستطيع سوى ضع 2 من اللاعبين فقط ، وبناء عليه أقول إن إحدى هاتين الصفقتين هي ما يسميه الناس (صفقة القرن) وأؤكد لكم على مسئوليتي أن هذه الصفقة تمت بالفعل وأنهاها النادي الأهلي ويتبقى الإعلان الرسمي .

وتابع: الصفقة الأخرى تخص مهاجم أفريقي ، والأهلي لديه 3 أسماء أمامه وسوف تجتمع لجنة التخطيط مع الكابتن الخطيب ورينيه فايلر لإتمام التعاقد مع أحدهما.

وكانت مصادر صحفية سربت أن الأهلي أنهى تعاقده بالفعل مع محمود عبد المنعم "كهربا" نجم الزمالك السابق .

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