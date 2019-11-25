  • الإثنين 25 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر07:58 ص
بحث متقدم
تركي آل الشيخ

مفاجأة جديدة من تركي آل الشيخ: الخميس الجاي عالمي

كهربا

والد كهربا يؤكد انتقاله إلى الأهلي

هيثم أحمد زكي

خطيبة هيثم أحمد زكي تثير الجدل بتصرفها بعد أيام من وفاته

فايلر

فايلر يطلب ضم نجم المنتخب الأوليمبي: يشبه بيكنباور في أدائه

عمرو أديب

هذا ما قاله "أديب" بشأن التعديل الوزاري المرتقب

حديقة الحيوان

حقيقة رفع سعر تذكرة حديقة حيوان لـ 65 جنيها

الإعلامي مفيد فوزي

"الباز" يفتح النار على مفيد فوزي بسبب هذا الأمر

الدولار

سعر الدولار أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد

تواضروس

البابا تواضروس.. مطفئ للحرائق أم مشعل أزمات؟

محمد صلاح

نجم ريال مدريد يرشح «صلاح» للفوز بالكرة الذهبية

مفاجأة جديدة من تركي آل الشيخ: الخميس الجاي عالمي

الرياضة

تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

تركى آل الشيخ يفجر مفاجأة عن سعر عود "راشد الماجد"

#

مفاجأة جديدة من "تركي آل الشيخ" بموسم الرياض

#

مفاجأة "تركي آل الشيخ" الجديدة تشعل "فيس بوك"

#

رسالة مفاجئة من تركي آل الشيخ لـ ميسي

السعودية

الهلال السعودي

تركي آل الشيخ

موسم الرياض

كشف المستشار تركي آل الشيخ - رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية - عن مفاجأة جديدة بمناسبة فوز الهلال السعودي بدوري أبطال آسيا.

وقال "آل الشيخ" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : "يوم الخميس القادم في البوليفارد احتفال عالمي كبير بممثل الوطن في مسرح محمد عبده لجماهير الهلال وكافة الشعب السعودي على هذا المنجز الوطني العظيم. اخترت يوم الخميس علشان الجميع يحضر موظفين وطلاب وعوايل".

واصل المستشار تركي آل الشيخ - رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية - مفاجآته لمتابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال "آل الشيخ" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : "انتهى المزاد الان 24 سيارة مباعة القيمة المباعة للسيارات $22.190 مليون ما يعادل اكثر من 83 مليون ريال سعودي أغلى سيارة ب 5.5 مليون دولار اقل سعر بيعت كانت 30 الف دولار ترقبوا مزاد الغد تتواجد به 160 سيارة".

وأضاف: "اعتباراً من الغد قررت فتح معرض السيارات للجميع مجاناً لكل الزوار ... حياكم كلكم في الجنادرية".
وكان "آل الشيخ" قد أحضر الكثير من المفاجآت ضمن موسم الرياض المقام الآن في المملكة العربية السعودية .

ونشر "آل الشيخ" صورة للأسطورة البرازيلية "رونالدينيو" ، وعلق قائلا: "رونالدينيو جاي للموسم في في بطولة Teq ball" .

و كان تركي آل الشيخ كشف- عن مفاجأة جديدة يجهزها للجمهور العربي.

وقال "آل الشيخ" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : "شغال على مسلسل فكرتي وسيناريو وحوار الاستاذ الكبير عمرو سمير عاطف ... ان شاءالله سيرى النور في 2020 ... بحاول فيه أن أظهر مسلسل عربي بشكل عالمي ينافس الأعمال والمسلسلات العالمية ...".

تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

عبد الملك بن مروان.. للتاريخ قانونه وللإنسان قدره

د. هشام الحمامي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» عفاف شعيب تحرج طارق العريان: أبوك كان بيغير مني
» خيانة فاروق الفيشاوي لزوجته تتصدر بحث جوجل
» منى فاروق تفجر مفاجأة مدوية: الله لا ينسى
» تونس.. المنصف المرزوقي ينسحب من الحياة السياسية
» تغيير 10 حقائب وزراية أغلبها خدمية واقتصادية
» تعليق ناري لمحافظ الدقهلية على تغيير أسماء قرى
» وثائق مسربة تكشف ممارسات الصين بحق الأيجور
» نتنياهو يقبل بانتخابات داخلية في الليكود إثر ضغوط
» 7 فوائد مذهلة تجعلك لا تتوقف عن تناول الثوم بشكل يومي
» دعوات لـ"يوم غضب" شعبي بالضفة الغربية الثلاثاء
» النائب العام يوجه بالتحقيق في شكوى "عائشة الشاطر"

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:47 ص

  • فجر

    05:08

  • شروق

    06:35

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
تواضروس
حملة 2 كفاية
أرشيفية
فيس بوك
عمال نظافة