» خيانة فاروق الفيشاوي لزوجته تتصدر بحث جوجل

25 نوفمبر 2019 - 07:24 ص

تصدرت الفنانة سمية الألفي كلمات البحث الأكثر طلبا في موقع جوجل بعد اعترافها بخيانة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي لها .



وقالت "سمية" في لقاء مع برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي: لما كان بيخوني جسديا مكنتش بعتبر دي خيانة وعشان كدا كنت بسامحه بس لو يوم حسيت إنه خاني بمشاعره وقتها مكانش هيبقى فيه حل.



وأضافت: أنا محاولتش أعرف علاقاته النسائية ولو شوفته بيخوني بعيني كنت هعمل نفسي مش شايفة وياما ناس كلمتني في التليفون تقولي إنه بيخوني بس أنا عمري ما فكرت أروح أتأكد وأشوف.



وتوفي الفنان فاروق الفيشاوي بعد صراع مع سرطان العظام.



