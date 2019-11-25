عمرو أديب: مش عايز أسمع الجملة دي تاني

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النيابة العامة

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اديب

الوسواس القهري

علق الإعلامي عمرو أديب، على إعلان النيابة العامة سبب وفاة الطالبة شهد أحمد والمعروفة إعلاميا بـ طالبة الصيدلة، قائلا :" تقرير شامل وواضح".

وأضاف"أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، بأن لغز وفاة شهد تم حله للأبد، حيث إنها كانت مصابة بالوسواس القهري، معقبا: "ملف شهد اتقفل، وتاني مرة مش عايز حد يطوع ويقول عايز حق فلان، مش عايز أسمع الجملة دي تاني ".

وتابع: "قضية شهد عبرة لمن لا يعتبر"، مشيدا بالعبارة التي أنهت بها النيابة العامة بيانها، وتوجيهها للأسر بضرورة الاقتراب من أولادهم، وأن المرض النفسي داء مثل أي مرض.

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