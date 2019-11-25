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الغيابات تضرب صفوف الزمالك قبل مواجهة إنبي

الرياضة

ميتشو
ميتشو

محمد عبد الحارس

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يحل فريق الزمالك ضيفا ثقيلا على إنبي فى السابعة والنصف مساء اليوم، على استاد السلام ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى.

الزمالك يدخل المباراة فى المركز الثانى برصيد 10 نقاط، ويسعى الصربى ميتشو لتحقيق المكسب وظهور الفريق بشكل جيد بعد فترة التوقف.

ويدخل الزمالك اللقاء بالعديد من الإصابات التى تضرب صفوفه فى بعض المراكز،  فضلا عن غياب بعض اللاعبين للإيقاف.

ويفتقد الفارس الأبيض خدمات الثنائى المغربى أشرف بن شرقى والتونسى فرجانى ساسى نظراً لإيقافهما بخلاف افتقاد الأبيض لجهود يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق الذى يعانى من كدمة فى القدم.


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