مدافع كوريا الشمالية تثير أزمة جديدة مع نظيرتها الجنوبية

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زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون
زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون

متابعات - أمينة عبد العال

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كوريا الجنوبية

مدافع

تسبب إطلاق نيران مدفعية أمر بها زعيم كوريا الشمالية "كيم جونج أون"،  بالقرب من الحدود البحرية المتنازع عليها مع كوريا الجنوبية، في إثارة غضب الأخيرة، التي أعلنت في تصريحات صحفية أنها تعرب  عن أسفها إزاء هذا الإجراء، لأنه يشكل انتهاكا لاتفاقيات خفض التوتر بين الكوريتين الذي تم التوصل إليه العام الماضي، بحسب الأسوشيتد برس.

يذكر أن زعيم كوريا الشمالية أمر قواته المرابطة في جزيرة في الخطوط الأمامية المحصنة بإطلاق نيران مدفعيتها، في زيارة تفقدية لقواته في جزيرة تشانغرين، وأن القوات الكورية الشمالية "أظهرت مهارات كاملة في إطلاق النار وأسعدت القائد الأعلى بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية المركزية، اليوم.

جدير بالذكر أن هذه أول زيارة يقوم بها الزعيم الكوري الشمالي للقوات المرابطة في الخطوط الأمامية منذ أن انخرط في محادثات نووية مع الولايات المتحدة العام الماضي، ولم توضح الوكالة الكورية الشمالية طبيعة الأسلحة التي استخدمت في إطلاق النار ولا متى تمت الزيارة، غير أن وزارة الوحدة في سول قالت إنها أول رحلة معروفة لكيم إلى وحدة عسكرية في الخطوط الأمامية منذ أبريل من العام الماضي.


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