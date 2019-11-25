رشوة بين برلماني ووزير تشعل دولة عربية

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وكالات- الدويني فولي

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العراق

قوات الأمن

رشوة

الملا طلال

السومرية نيوز

أفادت وسائل إعلام عراقية، بأن قوات الأمن اعتقلت أحد النواب متلبسا برشوة من أحد الوزراء. 

وحسب موقع السومرية نيوز ، اعتقلت قوات النزاهة النائب محمود ملا طلال متلبسا بتلقي رشوة من أحد الوزراء. 

والنائب الملا طلال، قيادي في تيار الحكمة بزعامة السيد الحكيم، وكان قد شغل منصب محافظ واسط، قبل ان يحصل على المقعد النيابي.

ولم يذكر المصدر تفاصيل أخرى عن عملية الاعتقال.
ويشهد العراق احتجاجات في عدة مدن لتدني الأوضاع الاقتصادية، وفرض ضرائب جديدة علي الشعب 

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