استجواب وزيرة الصحة قد ينتهي برحيلها

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الصحة

النواب

صدى البلد

أحمد موسى

صلاح حسب الله



كشف الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب ،عن 12 استجوابا داخل البرلمان ضد كل من وزراء الصحة، والتنمية المحلية، والصناعة، والزراعة، والتموين، والتعليم، والاستثمار.

وأضاف المتحدث باسم مجلس النواب، خلال حواره لبرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، فوض هيئة المجلس، بتحديد موعد استجواب الدكتورة هالة زايد وزير الصحة، وهذا أول استجواب يناقشه مجلس النواب.

 وأوضح أن الاستجواب هدفه مناقشة أي تقصير، وكل كلمة في هذا الاستجواب لابد أن يكون بمستندات، مشيرا إلى أن استجواب هالة زايد، متعلق بحصول وزارة الصحة قرض من مؤسسة دولية، وتزايد عدد من المستشفيات المتردية في محافظة معنية،معقبا:"استجواب وزير الصحة سينتهي إما باستمرار وزيرة الصحة أو رحيلها".

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