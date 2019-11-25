  • الإثنين 25 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:58 ص
بحث متقدم
مشروع إحلال وتجديد ورفع كفاءة محطتى كيما بأسوان

أول تعليق لمصنع كيما أسوان علي اختناق 20 طالبة

علاء مبارك

علاء مبارك يرد على "الكفراوي": حتى فى الكذب خيبة

«الصحة» تدفع بـ2110 سيارات إسعاف ومروحيتان

إصابة 20 طالبة بحالة اختناق بأسوان

السمكة بهلول

"خبطتها سفينة".. تفاصيل نفوق سمكة القرش "بهلول"

الحاملات

هل يجوز الصلاة بـ"الحمالات"؟.. الإفتاء تجيب

وزيرة الصحة

استجواب وزيرة الصحة قد ينتهي برحيلها

انسحاب القوات العراقية أمام "داعش" قرب العاصمة بغداد

رشوة بين برلماني ووزير تشعل دولة عربية

زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون

مدافع كوريا الشمالية تثير أزمة جديدة مع نظيرتها الجنوبية

عمرو أديب

عمرو أديب: مش عايز أسمع الجملة دي تاني

المصريون تكشف مخطط "الهواري" في الجبلاية

الجبلاية تصرف مليون جنيه للمنتخب الأوليمبي

اعتذار عاجل من السكة الحديد للمسافرين اليوم

آخر الأخبار

السكة الحديد
السكة الحديد

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

السكة الحديد: هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها اليوم

#

تأخيرات قطارات السكة الحديد المتوقعة اليوم

#

السكة الحديد: هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها اليوم

#

تأخيرات قطارات السكة الحديد المتوقعة اليوم

الوزير

النقل

السكة الحديد

القطارات



اعتذرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ،عن التهديات و التأخيرات المتوقعة اليوم الاثنين على بعض خطوط الهيئة.

وأوضحت الهيئة، في بيان صادر عنها اليوم، أن سبب هذه التأخيرات يعود إلى أعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير .

عن معدلات التأخير تشمل الآتي: أولا: خط القاهرة الإسكندرية، والذي يصل متوسط تأخيرات القطارات به مدة 35 دقيقة.

ثانيًا: خط القاهرة السد العالي، وينقسم متوسط تأخيرات القطارات به كالآتي: منطقة القاهرة أسيوط مدة 40 دقيقة، ومنطقة أسيوط أسوان مدة 40 دقيقة
ثالثًا: خط بنها بور سعيد، والذي سيبلغ متوسط تأخيرات القطارات به مدة 35 دقيقة

رابعًا: خط طنطا المنصورة دمياط، حيث يبلغ متوسط تأخيرات القطارات عليه مدة 30 دقيقة

تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

عبد الملك بن مروان.. للتاريخ قانونه وللإنسان قدره

د. هشام الحمامي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» وفاة طفلة بسبب "خربشة كلب" بالشرقية
» "المشاط " تؤكد أهمية التعاون بين الحكومات لتعزيز النمو الاقتصادي
» "معيط": نسعى للإرتقاء بمستوى الخدمة تيسيرا للمواطنين
» تعرف علي أسعار الدواجن اليوم
» بالصور.. التعليم العالي يحتفل بختام دورة الصداقة
» أول تعليق لـ حسن حسني على شائعة وفاته
» بوزن ربع كيلو.. تفاصيل استخراج حصوة من قناوي
» لوجود "رُضّع" إيطاليا تسمح برسو سفينة مهاجرين
» لماذا أوصى الشيخ محمود خليل الحصري بهدم منزله بعد وفاته؟
» فايلر: مدرب الزمالك قال لي "الأهلي أكبر شيء ستراه في حياتك"
» فايلر يكشف عن أزمته مع نجم الأهلي: أحرجته بهذه الكلمات

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:38 م

  • فجر

    05:08

  • شروق

    06:35

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
تواضروس
حملة 2 كفاية
أرشيفية
فيس بوك
عمال نظافة