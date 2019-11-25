اعتذار عاجل من السكة الحديد للمسافرين اليوم

25 نوفمبر 2019 - 10:33 ص





اعتذرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ،عن التهديات و التأخيرات المتوقعة اليوم الاثنين على بعض خطوط الهيئة.



وأوضحت الهيئة، في بيان صادر عنها اليوم، أن سبب هذه التأخيرات يعود إلى أعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير .



عن معدلات التأخير تشمل الآتي: أولا: خط القاهرة الإسكندرية، والذي يصل متوسط تأخيرات القطارات به مدة 35 دقيقة.



ثانيًا: خط القاهرة السد العالي، وينقسم متوسط تأخيرات القطارات به كالآتي: منطقة القاهرة أسيوط مدة 40 دقيقة، ومنطقة أسيوط أسوان مدة 40 دقيقة

ثالثًا: خط بنها بور سعيد، والذي سيبلغ متوسط تأخيرات القطارات به مدة 35 دقيقة



رابعًا: خط طنطا المنصورة دمياط، حيث يبلغ متوسط تأخيرات القطارات عليه مدة 30 دقيقة

