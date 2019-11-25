هل يجوز الصلاة بـ"الحمالات"؟.. الإفتاء تجيب

وأجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال بث مباشر على الصفحة، بأن الصلاة بـ«الفانلة الحمالات» جائزة ولا شيء فيها.

وأجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال بث مباشر على الصفحة، بأن الصلاة بـ«الفانلة الحمالات» جائزة ولا شيء فيها.