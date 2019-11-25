"خبطتها سفينة".. تفاصيل نفوق سمكة القرش "بهلول"

25 نوفمبر 2019 - 11:02 ص





كشف شعبان الفرخ، صائد سمكة القرش النادرة، والمعروفة بسمكة "بهلول"، تفاصيل اصطياده للسمكة، قائلا :"سفينة نقل بضائع كبيرة ضربتها".



وأضاف "الفرخ"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، اليوم الإثنين: "اصطيادها كان عن طريق الخطأ، حيث كانت قد تعرضت لحادث في المياه وماتت على الفور".



وأوضح أن منظر سمكة القرش في المياه أصابهم بالخوف لكبر حجمها، حيث إن المكان الذي عثر فيه على السمكة يتراوح فيه حجم الأسماك حوالي 6 كيلو، ولكن سمكة بهلول يصل حجمها إلى طن.



وأكد أنهم قاموا بسحب سمكة القرش، وكل المسئولين جاءوا وتم توقيع الكشف عليها، موضحا أن انتشالها كان حفاظًا على البحر من التلوث، مضيفا أن تكاليف انتشال سمكة "بهلول" وصلت إلى 1500 جنيه حيث تم الاستعانة بلودر وسيارة نقل، كاشفًا أنه تم بيع سمكة القرش بـ 1000 جنيه لأحد الصيادين بسوق العبور.

