  • الإثنين 25 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر01:51 م
بحث متقدم
طقس العالم

تحذيرات هامة من الأمم المتحدة عن طقس العالم

من الحدث

84 حالة.. الكشف عن المادة المتسببة باختناق طالبات أسوان

الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

الجندي: الإرهابيون مش زرع شيطاني

مدبولي

"إلغاء وزارة الاستثمار والإبقاء على مدبولي" بالتعديل الوزاري

تأجيل

إعدام 7 والمشدد لـ 18 فى خلية ميكروباص حلوان

بن سلمان

بن سلمان يبدأ التحقيق في قضية "الملايين الوهمية"

الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية

محافظ الدقهلية عن تغيير أسماء القرى: "عرصة" هى السبب

وزير الداخلية

وزير الداخلية يعتمد نتيجة الشرطة خلال ساعات

طائرة سعودية

بالصور.. أول طائرة سعودية تصل قطر منذ الأزمة الخليجية

عمرو أديب وبن سلمان

4 أسئلة وجهها بن سلمان لـ"أديب" بالسعودية

في اوتاوا..

سفير مصر بكندا يشارك في بازار عيد الميلاد بكنيسة سانت ماري القبطية

الحياة السياسية

سفير مصر بكندا
سفير مصر بكندا

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

السفير المصري وشبيه «القذافي» يؤازرن المنتخب في جزر القمر

#

هذا ما قاله سفير مصر في لبنان عن أوضاع الجالية المصرية

#

"مدبولي" يستقبل سفير اليونان بمناسبة انتهاء فترة عمله في مصر

#

بعد انتهاء العيد.. الدولار يعاود الارتفاع أمام الجنيه

سفير مصر بكندا

كنيسة سانت ماري القبطية

زار السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر في كندا، السبت الماضي، بازار عيد الميلاد السنوي بكنيسة سانت ماري القبطية بالعاصمة الكندية أوتاوا.

وقد حرص السفير أبو زيد وأعضاء السفارة المصرية وأسرهم على مشاركة آباء الكنيسة القبطية وأبناء الجالية احتفالات الكنسية التي تستمر لمدة ثلاثة أيام بهذه المناسبة، حيث تم تناول المأكولات المصرية ومشاهدة برامج وأفلام مصرية تم عرضها على الشاشات بحضور أعداد غفيرة من المواطنين الكنديين المقيمين في أوتاوا. كما حضر الاحتفالات عدد من أعضاء البرلمان الكندى الممثلين عن الدوائر الانتخابية بمدينة أوتاوا.

وقد عبر السفير المصرى عن سعادته بالتواجد للعام الثاني على التوالي في البازار، مشيداً بالمنتجات المعروضة التى تحمل اسم مصر وروحها وثقافتها في كل جانب من جوانب المعرض.






تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

عبد الملك بن مروان.. للتاريخ قانونه وللإنسان قدره

د. هشام الحمامي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» "صفعة" تنهي زواج شادية وعماد حمدي
» وزيرة الثقافة تعتمد فعاليات الأكاديمية المصرية للفنون بروما
» شيرين رضا تهاجم هيئة الطب البيطري:"جزارين النازية"
» وزير الثقافة ترثى الراحل هيثم أحمد زكى بكلمات مؤثرة
» "روما الإيطالي" يمنح وسام الفارس الأول للسفير المصري
» سارة نخلة عن أحمد عبدالله محمود:"ربنا يسهله"
» التشكيل المتوقع للزمالك فى مواجهة إنبي
» سفير مصر بكندا يشارك في بازار عيد الميلاد بكنيسة سانت ماري القبطية
» تفسير رؤيا "أمشي أنا وأولادي بطريق صعب"
» وفاة طفلة بسبب "خربشة كلب" بالشرقية
» "المشاط " تؤكد أهمية التعاون بين الحكومات لتعزيز النمو الاقتصادي

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:38 م

  • فجر

    05:08

  • شروق

    06:35

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
تواضروس
حملة 2 كفاية
أرشيفية
فيس بوك
عمال نظافة