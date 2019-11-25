» تفسير رؤيا "أمشي أنا وأولادي بطريق صعب"

رأيت أني أمشي أنا وأولادي بطريق يوصل لبيت أهلي وهو سهل بالحقيقة لكن بالرؤيا وجدته عمودي وصعب نمر به وبجنب الطريق سُلم أولادي طلعو منه وأنا ما أقدر وجاء 4 رجال و خفت منهم وقلت بسم الله، ثم وجدت نفسي ببيت ما أعرفه وبه ظلام وكان فيه أحد ما نشوفه. وشكراً.

رأيت أني أمشي أنا وأولادي بطريق يوصل لبيت أهلي وهو سهل بالحقيقة لكن بالرؤيا وجدته عمودي وصعب نمر به وبجنب الطريق سُلم أولادي طلعو منه وأنا ما أقدر وجاء 4 رجال و خفت منهم وقلت بسم الله، ثم وجدت نفسي ببيت ما أعرفه وبه ظلام وكان فيه أحد ما نشوفه. وشكراً.