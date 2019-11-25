  • الإثنين 25 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر01:51 م
بحث متقدم
طقس العالم

تحذيرات هامة من الأمم المتحدة عن طقس العالم

من الحدث

84 حالة.. الكشف عن المادة المتسببة باختناق طالبات أسوان

الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

الجندي: الإرهابيون مش زرع شيطاني

مدبولي

"إلغاء وزارة الاستثمار والإبقاء على مدبولي" بالتعديل الوزاري

تأجيل

إعدام 7 والمشدد لـ 18 فى خلية ميكروباص حلوان

بن سلمان

بن سلمان يبدأ التحقيق في قضية "الملايين الوهمية"

الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية

محافظ الدقهلية عن تغيير أسماء القرى: "عرصة" هى السبب

وزير الداخلية

وزير الداخلية يعتمد نتيجة الشرطة خلال ساعات

طائرة سعودية

بالصور.. أول طائرة سعودية تصل قطر منذ الأزمة الخليجية

عمرو أديب وبن سلمان

4 أسئلة وجهها بن سلمان لـ"أديب" بالسعودية

بالصور.. أول طائرة سعودية تصل قطر منذ الأزمة الخليجية

الرياضة

طائرة سعودية
طائرة سعودية

متابعات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

مستشار بن زايد: حل الأزمة الخليجية حقيقة وليس مبالغة

#

سر بكاء أول سفيرة سعودية في واشنطن

#

تصريحات مهمة من الكويت عن الأزمة الخليجية

#

البنوك: «القمة الأفريقية الروسية» أول تجمع لدول القارة مع روسيا

السعودية

أخبار السعودية

خليجي 24

فطر

أزمة خليجية

هبطت أول طائرة سعودية على أرض قطر بعد الأزمة الخليجية، حيث وصل المنتخب السعودي لكرة القدم، صباح اليوم الاثنين، إلى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في كأس الخليج "خليجي 24".

ونشر المنتخب السعودي، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، صورا للبعثة فور وصولها مطار حمد الدولي في العاصمة القطرية الدوحة.

ووضعت قرعة البطولة التي تستضيفها قطر خلال الفترة بين الـ26 من الشهر الحالي والثامن من الشهر المقبل، المنتخب السعودي في المجموعة الثانية بجانب منتخبات عمان، والكويت، والبحرين، فيما ضمت المجموعة الأولى منتخبات قطر، والإمارات، والعراق، واليمن. وتنطلق البطولة، غدا الثلاثاء، بمباراة الافتتاح بين الدولة المضيفة قطر ضد العراق، على أن تخوض السعودية مباراتها الأولى بعد غد الأربعاء أمام الكويت.


تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

عبد الملك بن مروان.. للتاريخ قانونه وللإنسان قدره

د. هشام الحمامي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» "صفعة" تنهي زواج شادية وعماد حمدي
» وزيرة الثقافة تعتمد فعاليات الأكاديمية المصرية للفنون بروما
» شيرين رضا تهاجم هيئة الطب البيطري:"جزارين النازية"
» وزير الثقافة ترثى الراحل هيثم أحمد زكى بكلمات مؤثرة
» "روما الإيطالي" يمنح وسام الفارس الأول للسفير المصري
» سارة نخلة عن أحمد عبدالله محمود:"ربنا يسهله"
» التشكيل المتوقع للزمالك فى مواجهة إنبي
» سفير مصر بكندا يشارك في بازار عيد الميلاد بكنيسة سانت ماري القبطية
» تفسير رؤيا "أمشي أنا وأولادي بطريق صعب"
» وفاة طفلة بسبب "خربشة كلب" بالشرقية
» "المشاط " تؤكد أهمية التعاون بين الحكومات لتعزيز النمو الاقتصادي

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:38 م

  • فجر

    05:08

  • شروق

    06:35

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
تواضروس
حملة 2 كفاية
أرشيفية
فيس بوك
عمال نظافة