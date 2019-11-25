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وزير الثقافة ترثى الراحل هيثم أحمد زكى بكلمات مؤثرة

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ايناس عبد الدايم
ايناس عبد الدايم

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إيناس عبد الدايم

وزيرة الثقافة

هيثم احمد زكي

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة أن السينما هي ذاكرة الأمة بماضيها وحاضرها وترسم لنا آفاقا جديدة للمستقبل، مضيفة أنه برحيل أحد المبدعين تسقط ورقة من شجرة الإبداع الراسخة في جذور الوطن، مشيرة إلى شعورها بحالة من الحزن والشجن لرحيل أي فنان وضع بصمه ولو في بداية الطريق على ساحة الفن والثقافة.

 وتابعت: قد تزايد هذا الحزن بخبر وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي الذي يعد أحد ثمار الفن المصري ليرقد بجانب والديه وتغيب عنا عائلة فنية بإكمالها لم يمهلها القدر أن تمتعنا بمزيدا من الإبداعات في السينما والدراما، مؤكدة على ضرورة تكاتف افراد الاسرة الفنية التى تضم جميع المبدعين فى اوقات الشدائد .

جاء ذلك فى حفل تابين ورثاء الفنان الشاب هيثم احمد زكى الذى اقامته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور احمد عواض فى قصر السينما بقيادة الفنان تامر عبد المنعم الذى اكد حرص وزير الثقافة على المشاركة فى رثاء الفنان الشاب الراحل ، مشيرا إلى ان الوسط الفني فقد الكثير من نجوم وصناع السينما وكان منهم الفنان الشاب هيثم احمد ذكي الذي عاش يتيما ومات وحيدا ، ثم عرض اول اعمال الراحل التى بدا بها مشواره الفنى فيلم البلياتشو .

كما افتتحت وزير الثقافة متحف ذاكرة قصر السينما والذى يضم مجموعة من افيشات الافلام والات العرض السينمائى واجهزة الصوت والتى تروى رحلة الفن السابع فى مصر ، كما اطلعت على انجازات قصر السينما خلال الفترة الماضية .


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