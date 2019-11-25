» شيرين رضا تهاجم هيئة الطب البيطري:"جزارين النازية"

شنت الفنانة شيرين رضا، هجومًا شرسًا، على هيئة الطب البيطري، بسبب سوء تعامل البعض مع الحيوانات، واصفة إياهم بـ"جزارين النازية".

وعلقت شيرين رضا، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، قائلة:" يجب تغيير اسم هيئة الطب البيطري إلى جزارين النازية!! لأن الطب لا يعني القتل العمد والتعذيب واستخدام السم الممنوع دوليا لقتل الحيوانات يا عديمي الضمير!! العالم يتقدم بالعلم والرحمة وأنتو عايمين في بحر الجهل والتخلف!! يا رب ارحمنا وارحم هذه الكائنات المسكينة برحمتك يا رب".

وعرفت الفنانة شيرين رضا بدعمها لهيئات الرفق بالحيوان،حيث تواصل حمالاتها الداعمة لحقوق الحيوان وهجومها على سوء التعامل مع الحيوانات في مصر .