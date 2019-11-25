» وزيرة الثقافة تعتمد فعاليات الأكاديمية المصرية للفنون بروما

اعتمدت الدكتور إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، أجندة فعاليات النشاط الثقافي والفني للأكاديمية المصرية للفنون بروما والتي يتم تنفيذها تحت إشراف الدكتورة هبه يوسف .

قالت عبد الدايم إن الأكاديمية المصرية للفنون بروما تعد نافذة وبوابة لقوة مصر الناعمة على اوروبا من خلال ما تقدمه من انشطة فنية وفكرية طوال العام كما انها تعد أحد أذرع الدبلوماسية الثقافية التي تؤدي دورها على مدار عقود.

وأوضحت أنه تم اعداد برنامج فني وفكري متميز لموسمها الثقافي الجديد يتمشى مع إستراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والتي يمثل احد أهدافها التأكيد على الريادة الثقافية المصرية .

من جانبها قالت الدكتورة هبه يوسف، إن الموسم الجديد لأنشطة الأكاديمية المصرية للفنون بروما يحمل شعار "الثقافة مرآة الشعوب.. مصر وإيطاليا حوار الفن والإبداع".

وواصلت أن الفعاليات أيضا تتضمن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة واليوم العالمي للفرانكفونية - أمسية بالتعاون مع دار الكتب بمناسبة مرور 150 عام على تأسيس دار الكتب تتضمن عرض مستنسخات ، ندوة ثقافية وأخرى عن الآثار الغارقة بالتعاون مع مركز الآثار الغارقة، معرض فوتوغرافي - سلسلة أيام ثقافية مصرية تشمل غناء أوبرالي ، عروض باليه ، فنون فلكلورية وتشكيلية وغيرها - إعداد الجناح المصري للمشاركة في بينالي فينيسيا الدولي للعمارة بالتعاون مع الجهاز القومي للتنسيق الحضارى ، كذلك اقامة إحتفالية خاصة للمثال محمود مختار بمناسبة مرور 100 عام على ابداعه تمثال نهضة مصر تضم معرضا ، ندوة ثقافية ، فيلم تسجيلي وورشة عمل للاطفال فى فن النحت .

وقالت:أنه يتم أيضا عرض أوبرا مصر الطريق مترجمة إلى اللغة الايطالية احتفالا بذكرى رحلة العائلة المقدسة ، هذا الى جانب عودة تنظيم زيارات أطفال المدارس الايطالية لمعرض مستنسخات توت عنخ آمون بهدف الترويج لمصر وحضارتها العريقة الى جانب إلقاء الضوء على الانجازات المعاصرة ، وفعالية كبرى للاحتفال بافتتاح المتحف المصرى الكبير وتختتم الفعاليات بحفل للموسيقار الكبير راجح داوود خلال شهر يوليو 2020 .