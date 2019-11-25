  • الإثنين 25 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر01:50 م
بحث متقدم
طقس العالم

تحذيرات هامة من الأمم المتحدة عن طقس العالم

من الحدث

84 حالة.. الكشف عن المادة المتسببة باختناق طالبات أسوان

الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

الجندي: الإرهابيون مش زرع شيطاني

مدبولي

"إلغاء وزارة الاستثمار والإبقاء على مدبولي" بالتعديل الوزاري

تأجيل

إعدام 7 والمشدد لـ 18 فى خلية ميكروباص حلوان

بن سلمان

بن سلمان يبدأ التحقيق في قضية "الملايين الوهمية"

الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية

محافظ الدقهلية عن تغيير أسماء القرى: "عرصة" هى السبب

وزير الداخلية

وزير الداخلية يعتمد نتيجة الشرطة خلال ساعات

طائرة سعودية

بالصور.. أول طائرة سعودية تصل قطر منذ الأزمة الخليجية

عمرو أديب وبن سلمان

4 أسئلة وجهها بن سلمان لـ"أديب" بالسعودية

الجندي: الإرهابيون مش زرع شيطاني

الحياة السياسية

الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية
الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

عميد دار العلوم : الكلية رجعت لريادتها بعد اختطاف 70 عاما

#

الجندي: هنبطل نصلي الفجر

#

هجوم جديد على أسما شريف منير.. والأخيرة: "مش عاجبك امشي"

#

"مش هتسمعوهم تاني".. مسئول يزف خبرًا سارًا للمصريين

الإرهاب

دي إم سي

الجندى



طالب الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أولياء الأمور بالقرب من أبنائهم قائلا:"إن الأولاد تنشأ على حسب تربية الآباء والأمهات لهم وهم في الصغر".

وأضاف"الجندي"، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع عبر فضائية "دي أم سي"،: "أي متطرف وإرهابي هو نتيجة طبيعية لتنشئة خاطئة، إما أهله علموه شيء غلط أو لم يعلموه أي شيء".

وتابع ضاف "الجندي"، خلال تقديم أن المتطرفين والإرهابيين لم ينشأوا شيطانيا،معقبا :" مش زرع شيطاني هما وإنما نشأوا نتيجة بث وضخ وحقن متواصل من الأبوين وأماكن التعليم، سواء مسجدا أو مدرسة".

وأكد أن المجتمع من يدفع ضريبة هذه التنشئة الأسرية الخاطئة، معقبا: "ده البعض بيسيب أبنائه لتتلقفهم الأرصفة والسكك وأحاديث المصاطب".

تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

عبد الملك بن مروان.. للتاريخ قانونه وللإنسان قدره

د. هشام الحمامي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» "صفعة" تنهي زواج شادية وعماد حمدي
» وزيرة الثقافة تعتمد فعاليات الأكاديمية المصرية للفنون بروما
» شيرين رضا تهاجم هيئة الطب البيطري:"جزارين النازية"
» وزير الثقافة ترثى الراحل هيثم أحمد زكى بكلمات مؤثرة
» "روما الإيطالي" يمنح وسام الفارس الأول للسفير المصري
» سارة نخلة عن أحمد عبدالله محمود:"ربنا يسهله"
» التشكيل المتوقع للزمالك فى مواجهة إنبي
» سفير مصر بكندا يشارك في بازار عيد الميلاد بكنيسة سانت ماري القبطية
» تفسير رؤيا "أمشي أنا وأولادي بطريق صعب"
» وفاة طفلة بسبب "خربشة كلب" بالشرقية
» "المشاط " تؤكد أهمية التعاون بين الحكومات لتعزيز النمو الاقتصادي

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:38 م

  • فجر

    05:08

  • شروق

    06:35

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
تواضروس
حملة 2 كفاية
أرشيفية
فيس بوك
عمال نظافة