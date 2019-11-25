تحذيرات مهمة من الأمم المتحدة عن طقس العالم

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متابعات - أمينة عبد العال

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الأمم المتحدة

التغير المناخي

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حذرت الأمم المتحدة من انبعاثات الغازات الدفيئة، مؤكدة أنها السبب الرئيسي للتغير المناخي، ودعت المنظمة الدولية العالم للتحرك السريع لضمان "مستقبل جيد للبشرية"، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وقال رئيس منظمة الأرصاد الجوية بيتيري تالاس في بيان: "لا يوجد أي مؤشر على تباطؤ، ناهيك عن انخفاض، في تركيز الغازات الدفيئة في الجو، رغم جميع الالتزامات بموجب اتفاق باريس بشأن التغير المناخي".

و أعلنت  خدمة رصد الأرض في الاتحاد الأوروبي "هيئة كوبرنيكوس" ، إن متوسط درجات الحرارة في جميع أنحاء العالم في أكتوبر 2019، كان الأكثر حرارة لهذا الشهر منذ بدء تسجيل درجات الحرارة، مشيرة إلى أنه الشهر الخامس على التوالي الذي يحطم الرقم القياسي أو يقترب منه.


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